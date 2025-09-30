CRONACAVENETO
30 Settembre 2025 - 15.50

Veneto – Donne maltrattate e violenze in famiglia: 2 uomini allontanati da casa

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Due uomini sono stati allontanati dall’abitazione familiare dai carabinieri di Padova per violenza nei confronti delle partner, in due casi distinti: il primo a Teolo, dove un 50enne è stato accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente. L’atteggiamento aggressivo dell’indagato, spesso accentuato dall’abuso di bevande alcoliche, con ripetuti insulti e espressioni volgari, ha costretto la donna ad un regime di vita opprimente e doloroso, anche in presenza di un minore.

Il secondo caso è avvenuto ad Albignasego dove il provvedimento di allontanamento ha colpito un 61enne che aveva un legame sentimentale con una donna da circa quattro anni. La causa scatenante è stato il rifiuto della donna a continuare ad avere rapporti con la famiglia di origine dell’indagato. Nell’ultimo periodo le vessazioni avrebbero assunto una cadenza quasi quotidiana, offendendo e minacciando la vittima.
ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Donne maltrattate e violenze in famiglia: 2 uomini allontanati da casa | TViWeb Veneto - Donne maltrattate e violenze in famiglia: 2 uomini allontanati da casa | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy