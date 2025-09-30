Veneto – Donne maltrattate e violenze in famiglia: 2 uomini allontanati da casa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Due uomini sono stati allontanati dall’abitazione familiare dai carabinieri di Padova per violenza nei confronti delle partner, in due casi distinti: il primo a Teolo, dove un 50enne è stato accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente. L’atteggiamento aggressivo dell’indagato, spesso accentuato dall’abuso di bevande alcoliche, con ripetuti insulti e espressioni volgari, ha costretto la donna ad un regime di vita opprimente e doloroso, anche in presenza di un minore.

Il secondo caso è avvenuto ad Albignasego dove il provvedimento di allontanamento ha colpito un 61enne che aveva un legame sentimentale con una donna da circa quattro anni. La causa scatenante è stato il rifiuto della donna a continuare ad avere rapporti con la famiglia di origine dell’indagato. Nell’ultimo periodo le vessazioni avrebbero assunto una cadenza quasi quotidiana, offendendo e minacciando la vittima.

ANSA VENETO