VENETO – Con gli amici sui Colli Euganei: si sente male e muore escursionista

Ieri mattina verso le 11, il 118 ha attivato i soccorritori per un uomo che si era sentito male, mentre con due amici si trovava sul Pianoro del Mottolone, a Baone. L’equipe medica dell’elicottero di Padova, atterrato nelle vicinanze, ha a lungo tentato di rianimare Giovanni Sartori, 65enne di Ponso (PD), finché il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta per la rimozione, la squadra ha trasportato la salma imbarellata per 150 metri fino alla strada, dove è stata affidata al carro funebre. Presenti i carabinieri.