VENETO – Colpo nella villa del manager, portati via gioielli e contanti

Colpo grosso a Ponzano Veneto nella notte tra domenica e lunedì, nella villa dell’imprenditore trevigiano Stefano Coppe. Come riporta la Tribuna di Treviso, i ladri sono entrati nel giardino della villa di Coppe, manager della Contract srl di Breda di Piave, armati di piccone e flessibile, e sono riusciti a sventrare la cassaforte, svuotandola di contanti e gioielli. Al momento del furto, in casa non c’era nessuno.

Dalle ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati dal lato del giardino che dà sui campi, tagliando la rete. Una volta all’interno della proprietà si sarebbero quindi assicurati di bloccare il cancello, in modo da avere il tempo di scappare nel caso qualcuno di noi fosse rientrato. Armandosi di due grossi mattoni, i ladri avrebbero provveduto a bloccare il cancello, mettendoli di traverso nella stradina che porta alla villa per rallentare un eventuale ritorno a casa dei proprietari.

I malviventi avrebbero quindi divelto una vetrata, con un piccone, entrando all’interno della villa e passando in rassegna ogni stanza. Una volta individuata la cassaforte, hanno usato il flessibile per tagliarla, portando via tutto ciò che era contenuto all’interno.