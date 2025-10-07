Minore denunciato per spaccio e ricettazione

I Carabinieri delle Stazione di Malo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica

un minore per le ipotesi di reato di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, presso la Stazione Carabinieri di Schio è stato denunciato il furto di

un’auto, avvenuto in orario notturno. Nella giornata di domenica scorsa, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Malo ha notato in quel centro abitato la vettura da ricercare, ferma in sosta e con a bordo un giovane. Nel corso del controllo, l’unico occupante – che non ha fornito alcuna giustificazione circa il possesso del mezzo rubato – è stato anche trovato in possesso di una sigaretta artigianale risultata poi contenere della sostanza stupefacente del tipo hashish. La successiva perquisizione veicolare eseguita all’interno dell’abitacolo dell’autovettura, cha consentito di rinvenire tre involucri contenenti complessivamente circa 40 grammi.

La droga rinvenuta nel corso delle attività è stata sequestrata, mentre l’auto oggetto di

furto restituita al legittimo proprietario.

Per il giovane è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della repubblica per i

Minorenni di Venezia.