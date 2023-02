VENETO – Cerca il padre e lo trova carbonizzato in un campo

Orrore a Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova). Un uomo di 79 anni è stato trovato carbonizzato in un campo dietro alla sua abitazione dal figlio, che lo stava cercando da ore. L’anziano è morto venerdì pomeriggio e ieri è stata effettuata l’autopsia.

Il figlio era passato a trovarlo ma il padre non rispondeva al campanello e alle chiamate. Ha quindi cominciato a cercare nei campo dietro l’abitazione, fino a che non l’ha trovato, morto e con evidenti ustioni in mezzo alle sterpaglie. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e non si esclude che si tratti di un gesto volontario, in seguito ad un recente lutto. L’uomo aveva le caviglie immobilizzate.