Veneto capofila nel Turismo Dop: con Toscana, Emilia Romagna e Lombardia guida l’offerta integrata tra cibo e territorio

ROMA, 25 giugno 2025 – Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia sono le regioni leader nel Turismo Dop, il modello di valorizzazione turistica fondato sul legame tra prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica e i territori d’origine. È quanto emerge dal primo rapporto Turismo Dop, presentato oggi a Roma dalla Fondazione Qualivita in collaborazione con Origin Italia e con il supporto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf).

Lo studio, illustrato alla presenza dei ministri Francesco Lollobrigida (Masaf) e Daniela Santanchè (Turismo), documenta un sistema in crescita: 585 attività promosse da 361 consorzi di tutela, a beneficio di 597 prodotti Dop e Igp. Solo nel 2024 sono stati registrati 235 eventi, insieme a 188 infrastrutture permanenti, 130 elementi di valorizzazione ufficiale, 103 itinerari tematici, 17 siti Unesco, 29 paesaggi rurali storici e 82 parchi o aree protette.

Secondo il rapporto, il primato delle quattro regioni settentrionali è frutto di un mix consolidato: filiere produttive forti, attrattività turistica stabile e consorzi organizzati, capaci di agire da motori territoriali. «La capacità di aggregare attori locali, promuovere progetti condivisi e attivare sinergie concrete – spiegano gli analisti – fa la differenza nella creazione di un’offerta turistica autentica, sostenibile e integrata».

Il direttore di Qualivita, Mauro Rosati, ha sottolineato l’aspetto positivo del quadro nazionale, pur lanciando un invito alla riflessione: «Cresce l’attivismo in tutta Italia, ma il Sud resta indietro. In regioni con produzioni di qualità e grande attrattiva turistica, l’assenza di consorzi operativi limita le potenzialità del Turismo Dop».

Il Veneto, in particolare, si conferma come uno degli esempi più efficaci di sinergia tra eccellenze enogastronomiche e politiche territoriali strutturate, contribuendo in modo significativo alla promozione dell’Italia come destinazione enogastronomica di riferimento.