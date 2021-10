VENETO – Camion si ribalta: 15 vitelli morti

Incidente stamane alle 6.30 lungo la Schiavonesca-Marosticana (SP 248) a Montebelluna (Treviso). Un mezzo pesante che trasportava 40 capi di bestiame è uscito di strada e si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Illeso l’autista ma 15 vitelli sono morti nell’incidente. Traffico in tilt con strada chiusa per alcune ore, al fine di permettere le operazioni di sgombero e messa in sicurezza. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i veterinari dell’Ulss 2. Gli altri animali sono stati caricati su un altro mezzo e portati in salvo.