VENETO – Camion investe cervo e si ribalta, morto l’autista (FOTO)

Tragedia nella prima mattinata di oggi. Dalle 7:10 di oggi i vigili del fuoco stanno operando in località Marziai, lungo la SP 1 al km 3+800, nel comune di Quero Vas, nel Bellunese, per un camion finito rovesciato fuoristrada dopo aver investito un cervo, finito nella cabina di guida. Nell’incidente, oltre all’animale, è deceduto anche l’autista. Nel sinistro, inoltre, è stata coinvolta parzialmente anche un’auto, con il guidatore rimasto illeso.

I vigili del fuoco arrivati da Feltre e Belluno con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo. Purtroppo nonostante i soccorsi i sanitari del Suem intervenuti con un’ambulanza e l’elisoccorso, hanno solo potuto constatare la morte dell’autista, del quale non sono note al momento le generalità. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Sono ora in corso le operazioni di rimozione della salma e il recupero del mezzo.