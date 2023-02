VENETO – Cade in bici e si ferisce al volto (FOTO)

La caduta in mountain bike è costata un sospetto trauma facciale a un ciclista, che questa mattina, in compagnia di un amico, stava percorrendo in mountain bike il sentiero ‘La Carabiniera’ a Luvigliano. Il 62enne di Galzignano Terme (PD), si trovava all’altezza di località Pirio quando è avvenuto l’incidente. Scattato l’allarme attorno a mezzogiorno, una squadra del Soccorso alpino di Padova con un’infermiera della Stazione ha raggiunto l’infortunato, gli ha prestato le prime cure, per poi caricarlo in barella e trasportarlo 500 metri fino al rendez vous con l’ambulanza della Croce Rossa, partita in direzione dell’ospedale.