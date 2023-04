VENETO – Barista con il figlioletto di pochi mesi minacciata e rapinata da 29enne

I carabinieri hanno fermato un 29enne cingalese ritenuto responsabile di una rapina avvenuta mercoledì scorso in un bar di via Catania a Verona. Il giovane si sarebbe presentato nel locale armato di un coltello minacciando la titolare che aveva con sé il figlioletto, facendosi consegnare 700 euro di incasso.

I carabinieri hanno fermato il 29enne in base alle segnalazioni e alla descrizione. Il soggetto aveva con sé il coltello presumibilmente usato per la rapina ed è stato arrestato e portato in carcere a Montorio.