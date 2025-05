Veneto – Barca semiaffondata sversa idrocarburi in laguna: sequestrata l’imbarcazione e denunciato il proprietario

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel corso di un’attività di controllo della conterminazione lagunare, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia hanno individuato, in località Vecchie Chiuse del Brenta, un motopeschereccio semiaffondato da cui fuoriuscivano idrocarburi nelle acque lagunari circostanti.

L’imbarcazione, ormeggiata con la sola prua a una delle due briccole e con la poppa adagiata sul basso fondale, presentava il vano motore e parte della cabina completamente allagati. Gli operatori, saliti immediatamente a bordo, hanno verificato l’assenza di persone e allertato il Comando, dando il via alle operazioni per contenere l’inquinamento in atto.

Con il supporto di un’altra unità navale inviata sul posto, il peschereccio è stato messo in sicurezza: è stato rinforzato l’ormeggio e, per limitare lo sversamento degli idrocarburi, sono state posizionate panne assorbenti, creando una barriera artificiale sulla superficie dell’acqua.

Le indagini successive hanno portato all’identificazione del proprietario dell’imbarcazione, che si è assunto la responsabilità dell’accaduto e della mancata segnalazione. Il motopeschereccio è stato quindi sottoposto a sequestro e il responsabile deferito all’Autorità Giudiziaria per le violazioni accertate. Sono state inoltre informate le autorità competenti in materia di tutela ambientale lagunare per gli ulteriori adempimenti di carattere amministrativo.