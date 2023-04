VENETO – Bambina delle elementari manda in ospedale la maestra

Una maestra di una scuola elementare del Veneziano è finita in ospedale dopo essere stata colpita da un’alunna. L’insegnante è caduta ed ha riportato serie lesioni al ginocchio. La notizia è riportata nell’edizione odierna del Gazzettino. L’alunna da tempo manifesterebbe comportamenti violenti verso gli altri compagni (sputi, calci, improvvisi scatti d’ira, spintoni, distruzione di materiale didattico) e la scuola avrebbe già preso provvedimenti nei suoi confronti. Le maestre avrebbero anche tolto dalla classe ogni oggetto che può diventare pericoloso, come le forbici, temendo un utilizzo improprio da parte dell’alunna. Una situazione pesante che avrebbe portato alcuni genitori a tenere i bimbi a casa per un giorno al fine di spingere la dirigente scolastica a prendere provvedimenti.