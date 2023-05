VENETO – Auto si rovescia, in due all’ospedale

Terribile incidente intorno alle 23.30 della notte scorsa. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 245 in via Castellana, a Martellago, per un’auto finita rovesciata che ha portato al ferimento di due persone.

I pompieri, accorsi da Mestre, hanno messo in sicurezza l’auto, ed estratto una persona rimasta incastrata, mentre altre due erano venute fuori autonomamente. Tutti gli occupanti dell’auto sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem, accorso rapidamente nel luogo dell’incidente.

Per due feriti si è reso necessario il trasferimento in pronto soccorso, per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’una, con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.