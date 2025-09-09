CRONACAVENETO
9 Settembre 2025 - 10.26

Veneto – Auto sbanda: un morto e un ferito

REDAZIONE
Un cittadino marocchino è morto dopo che l’auto su cui viaggiava è sbandata, uscendo di strada e ribaltandosi più volte. Ferito, invece, il conducente.L’incidente è avvenuto alle prime ore di oggi a Piazzola sul Brenta (Padova). L’autovettura Audi A3 condotta da un 39enne marocchino residente a Carmignano di Brenta proveniente da San Giorgio delle Pertiche – direzione Piazzola sul Brenta ha sbandato innescando una carambola. A seguito dell’impatto il passeggero, non ancora identificato perchè privo di documenti, ha perso la vita. Il conducente è stato trasportato presso l’ospedale di Cittadella non è in pericolo di vita. Il mezzo è stato sequestrato dai carabinieri. Sul posto anche i Vigili del fuoco. ANSA VENETO

