Veneto – Auto finisce nel fossato: ferito estratto dai vigili del fuoco

Incidente stradale nella tarda serata di oggi, domenica 22 febbraio, nel territorio di Carbonera. Alle 22:40 i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in via Grande di Mignagola per la fuoriuscita autonoma di un’autovettura.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada terminando la corsa nel fossato a lato della carreggiata.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il ferito dalle lamiere dell’auto, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del Suem 118, già presente sul posto per i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Roncade per i rilievi e gli accertamenti del caso. La squadra dei vigili del fuoco ha infine provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.