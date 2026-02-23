CRONACA
23 Febbraio 2026 - 9.38

Veneto – Auto finisce nel fossato: ferito estratto dai vigili del fuoco

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Incidente stradale nella tarda serata di oggi, domenica 22 febbraio, nel territorio di Carbonera. Alle 22:40 i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in via Grande di Mignagola per la fuoriuscita autonoma di un’autovettura.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada terminando la corsa nel fossato a lato della carreggiata.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il ferito dalle lamiere dell’auto, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del Suem 118, già presente sul posto per i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Roncade per i rilievi e gli accertamenti del caso. La squadra dei vigili del fuoco ha infine provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Auto finisce nel fossato: ferito estratto dai vigili del fuoco | TViWeb Veneto - Auto finisce nel fossato: ferito estratto dai vigili del fuoco | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy