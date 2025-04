Veneto – Auto finisce nel canale di scolo: ferita la giovane conducente (FOTO)

Alle 14 di ogg, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Falcone Borsellino a Pianiga per un incidente stradale: una Fiat 500 è uscita di strada, finendo in un canale di scolo dopo che la giovane conducente ha perso il controllo del mezzo, rimanendo ferita.

La squadra dei vigili del fuoco, arrivata dal distaccamento di Mira, ha messo in sicurezza il veicolo ed estratto la ragazza, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. La conducente è stata affidata alle cure del personale sanitario del Suem e trasportata in ospedale.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.