VENETO – Auto finisce capovolta nel fiume, un morto

Un uomo è morto nella mattina di ieri dopo essere finito nel fiume Bacchiglione con la propria vettura, uscita di strada e capovoltasi sul lungargine Donati, in via Sant’Orsola. I vigili del fuoco sono interventi anche con i sommozzatori, che raggiunta l’automobile, quasi del tutto sommersa, hanno estratto il corpo del conducente.

Per lui non c’è stato nulla da fare. Imedici del Suem 118 ne hanno potuto solo constatare il decesso. Ancora da accertare la dinamica esatta dell’incidente. L’auto, forse dopo la perdita di controllo del guidatore, è sbandata ed è finita nella scarpata dell’argine, in quel quel punto profonda diversi metri. Difficile il lavoro dei vigili del fuoco e dei sommozzatori del nucleo di Venezia, che hanno terminato l’operazione imbragando con cinghie l’autovettura per consentirne il recupero con l’autogru.