VENETO – Arrestato giovane spacciatore: moltissime segnalazioni di consumatori

Nel mese di settembre i militari del Comando Provinciale di Padova hanno continuato a effettuare controlli nei principali luoghi di aggregazione della città e dei Comuni limitrofi, anche al fine di intercettare eventuali corrieri di sostanze stupefacenti intenti a rifornire il mercato locale.

Le operazioni, condotte dai finanzieri del Gruppo con l’ausilio delle unità cinofile, hanno permesso di trarre in arresto un giovane (un ragazzo di Miane -Treviso- di 23 anni) e segnalarne altri diciassette alle competenti Prefetture per uso personale.

Nel dettaglio, con riferimento al primo caso, all’esito di una mirata azione preventiva svolta nel quartiere Stanga è stato individuato un ragazzo che, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di diverse dosi di cocaina e di tre pasticche di MDMA, che sono state recuperate grazie al tempestivo intervento delle Fiamme Gialle. Le successive perquisizioni, personale e domiciliare, hanno consentito di rinvenire ulteriori dosi di cocaina e marijuana, già confezionate e pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

Il giovane fermato, in ragione dei 27 grammi complessivi rinvenuti e dell’attività di spaccio riscontrata, è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposta a giudizio direttissimo presso il Tribunale di Padova, che nell’immediato disponeva, oltre alla convalida, il divieto di dimora nel Comune di Padova.

Nel corso di altri controlli, sono stati individuati ulteriori diciassette soggetti, segnalati alle competenti Prefetture per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e, su segnalazione dei cani antidroga, sono state rinvenuti ulteriori narcotici occultati tra le siepi, in ordine ai quali sono state redatte denunce nei confronti di ignoti, consentendo il sequestro complessivo di 4,5 grammi di cocaina, 32 grammi di marijuana, 0,5 grammi di ketamina e 127 grammi di hashish.

Gli interventi in rassegna rientrano nel novero delle ordinarie attività di controllo del territorio della Guardia di Finanza e testimoniano il costante impegno del Corpo a tutela della legalità.