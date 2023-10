VENETO – Arrestati con 7 kg di cocaina nascosti dietro ai fanali dell’auto (con targa tedesca)

In provincia di Padova, due cittadini albanesi sono stati arrestati in seguito a un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile del capoluogo euganeo. Durante questa operazione, sono stati sequestrati più di 7 chilogrammi di cocaina.

L’indagine della Sezione Antidroga è stata avviata in seguito al primo sequestro di cocaina alla fine di luglio. In quell’occasione, gli agenti avevano sorpreso alcuni cittadini stranieri irregolari in un agriturismo a Piazzola sul Brenta, uno dei quali aveva addosso un etto di cocaina. Questo incidente aveva portato alla revoca della licenza dell’agriturismo e alla sua chiusura per 30 giorni.

Le indagini hanno quindi puntato su un cittadino albanese di 41 anni che era stato notato più volte in compagnia di connazionali giunti in auto con targhe straniere nei pressi di un supermercato della zona.

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno finalmente osservato il 41enne albanese lasciare la sua abitazione e dirigersi a piedi verso il supermercato. Qui, ha incontrato un suo connazionale di 42 anni, residente in Germania, e sono saliti su un’auto parcheggiata non lontano. Successivamente, si sono divisi, ognuno prendendo un’auto diversa con targhe tedesche.

Entrambe le auto sono state fermate e i conducenti hanno negato di avere stupefacenti con loro. Tuttavia, la perquisizione dei veicoli ha rivelato sette pacchetti di cocaina nascosti in uno spazio tra i fanali posteriori e la carrozzeria. La quantità totale di cocaina sequestrata superava i 7 chilogrammi, con 2,5 chilogrammi trovati in una vettura e 4,8 nell’altra. È probabile che la droga fosse destinata alle reti di spaccio nel triveneto. A seguito di questo ritrovamento, entrambi gli uomini sono stati arrestati immediatamente.