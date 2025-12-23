CRONACAVENETO
23 Dicembre 2025 - 10.25

Veneto – Armi abusive e droga: un arresto


I carabinieri di San Donà di Piave (Venezia) hanno arrestato un 31enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e detenzione abusiva di munizioni. Ne dà notizia l’Ansa di oggi. Nel corso di un servizio di controllo del territorio la sera del 18 dicembre scorso a Musile di Piave (Venezia), l’uomo è stato trovato in compagnia di un 27enne straniero e di un 24enne italiano nel parcheggio di un supermercato della zona, durante l’orario di chiusura al pubblico. Sottoposti a perquisizione, i tre sono stati trovati in possesso di qualche grammo di cocaina e marjiuana, il 24enne con due passamontagna, il 27enne con una mazza costituita da un tubo di metallo con bulloni all’apice, il 31enne con addosso una pistola a salve, apparentemente modificata con fresatura della canna. Nell’abitazione di quest’ultimo sono stati poi trovati 93 proiettili calibro 38 special, illegalmente detenuti, oltre un chilogrammo di marjiuana, 70 grammi di hashish, 6 di cocaina, contante, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. Il 27enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e il 24enne segnalato all’Autorità Prefettizia per uso personale di sostanza stupefacente.Dopo l’udienza di convalida svoltasi il 20 dicembre, l’uomo di 31 anni è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.

