VENETO – Anziani maltrattati, quattro operatori arrestati

Maltrattamenti, sia fisici che psicologici, verso i più fragili. In seguito agli sviluppi di un’indagine, quattro operatori socio sanitari della Residenza Sanitaria Assistenziale di San Donà di Piave sono stati tratti in arresto dai carabinieri. Gli operatori, due dei quali sono in carcere mentre altri due ai domiciliari, sarebbero indagati per concorso in maltrattamenti aggravati a danno di anziani ospiti di una casa di riposo del posto.

L’attività investigativa avrebbe avuto origine lo scorso mese di ottobre, in seguito a una segnalazione da parte della nuova direzione della struttura, oltre che all’input dei parenti di alcuni ospiti. Gli indizi hanno permesso ai militari di ricostruire un importante quadro indiziario a carico degli indagati, con audio e video che avrebbero documentato i continui maltrattamenti nei confronti degli anziani più inermi, dipendenti dalle cure dei sanitari anche per le più basilari incombenze fisiche. Al momento, i dipendenti della struttura coinvolti a vario titolo nell’indagine sarebbero in tutto nove.