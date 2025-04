VENETO – Anziana derubata in bus: 2 arrestati

Due romeni di circa 50 anni sono stati fermati a Mestre dalla polizia Locale per aver derubato un’anziana mentre viaggiava su un bus di linea. A chiamare i vigili è stato il conducente del mezzo pubblico veneziano. L’autista, infatti, si è fermato nei pressi di una rotonda avvisando del fatto i vigili che sono quindi saliti sul bus e fermato i due malviventi mentre la vittima, una 85enne, ha presentato una denuncia.Quest’ultima ha riferito di essere stata spintonata ripetutamente dopo essere salita sul bus alla fermata della stazione ferroviaria e di aver poi subito il furto del portafoglio e del telefono cellulare, prelevati dalla borsa. Le urla e le richieste di aiuto dell’anziana agli altri passeggeri hanno costretto i due uomini, colti sul fatto, a tentare di liberarsi della refurtiva. I romeni sono già noti alle forze dell’ordine e hanno numerosi precedenti, anche per furto, commessi dal 2022 al 2024. Uno dei due era già stato arrestato pochi mesi fa per furto aggravato. Nei confronti del complice, invece, pendeva dal 2022 un ordine di carcerazione per scontare 9 mesi di carcere per furto aggravato. I due sono stati ammanettati e portati in carcere in attesa dell’udienza di convalida e del processo.