VENETO – Accoltella il fratello che fugge in bici

Dramma famigliare oggi a Ronco All’Adige in provincia di Verona, dove una donna di 43 anni di origine rumena, ha accoltellato dopo una lite il fratello di 45 anni, il quale è riuscito a fuggire in bicicletta e a dare l’allarme ai carabinieri. L’uomo giunto alla caserma si è poi accasciato a terra ed è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale. E’ stato operato ed ora è in condizioni stabili. Anche la sorella è stata ricoverata, ma nel reparto di psichiatria in attesa di accertamenti e verrà quasi certamente denunciata per tentato omicidio nei confronti del fratello.