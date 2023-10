VENETO – A fuoco furgone: i vigili del fuoco evitano il peggio (VIDEO)

CASTELFRANCO VENETO (TV), FURGONE IN FIAMME NELLA NOTTE

Intervento dei vigili del fuoco stanotte, intorno alle 22:30, per spegnere l’incendio di un furgone in via Edmondo De Amicis, a Castelfranco Veneto: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento che ha spento le fiamme ed evitato la propagazione del rogo ai veicoli vicini. Sul posto anche i carabinieri.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alla mezzanotte.