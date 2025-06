Veneto – 97enne scivola sul sentiero, interviene il Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Appena passate le 17 di ieri la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Belluno per intervenire assieme ai Vigili del fuoco lungo ‘la curta’, la strada che da Borgo Piave sale a Castion, poiché in passeggiata un 97enne di Belluno era scivolato per una ventina di metri nella scarpata laterale. Attrezzata una corda fissa, soccorritori e vigili sono scesi dall’anziano, che era assistito dai parenti, che cercavano di trattenerlo dal cadere più in basso. Sul posto sono stati verricellati medico, infermiere e tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure all’uomo, per le probabili contusioni riportate. Una volta imbarellato, l’infortunato è stato sollevato con un paranco e trasportato poi a spalla fino all’elicottero, atterrato in un campo vicino e decollato in direzione dell’ospedale di Belluno.