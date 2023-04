VENETO – 47enne si schianta con il parapendio: ferito e miracolato

Intervento del Soccorso Alpino a Chies d’Alpago (Belluno) – Poco prima delle 14 è scattato l’allarme per un parapendio precipitato tra Lamosano e Chies d’Alpago, in località Molini. Decollato dal Dolada, il pilota aveva infatti perso il controllo della vela, finendo al suolo in prossimità del torrente Fermega e riportando nell’urto con il terreno la sospetta frattura di una gamba. Una squadra del Soccorso alpino dell’Alpago ha raggiungo l’infortunato per dare supporto all’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, atterrato sul prato nelle vicinanze. Prestate le prime cure al 47enne austriaco, l’uomo è stato poi trasportato fino all’eliambulanza decollata in direzione dell’ospedale di Belluno. —