VENETO – 39enne si spaccia per infermiere: denunciato

Un 39enne di Stra (Venezia) ha esercitati la professione di infermiere nelle residenze per anziani dell’Alto Vicentino pur non avendone titolo. L’uomo è stato individuato dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione) di Padova che l’hanno denunciato

Non era iscritto all’albo degli infermieri ma si qualificava come tale. Dovrà rispondere di esercizio abusivo della professione medica e falsità materiale in certificati e atti pubblici. Il 39enne lavorava in maniera continuativa nelle Rsa tramite contratti con cooperative convenzionate ma producendo documentazione falsificata.