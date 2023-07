VENETO – 37enne investita, è grave

Drammatico incidente nella mattinata di a Malcesine, sul Lago di Garda. Dalle ricostruzioni, intorno alle 7:30 una turista ceca sarebbe stata investita in via Gardesana, in località Campagnola, da un’auto condotta da un 37enne del posto.

Dopo che è stato lanciato l’allarme, è intervenuto tempestivamente il personale del Suem, con ambulanza e auto medica, e la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale veronese di Borgo Trento. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente.