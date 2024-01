MONTICELLO CONTE OTTO – Finto investimento per truffare l’assicurazione: condannati a quasi tre anni

Un tentativo di frode non andato a buon fine. È quanto riporta il Corriere del Veneto relativamente a una coppia di cittadini albanesi residenti a Monticello Conte Otto, condannati a due anni e otto mesi di reclusione dal Tribunale di Vicenza per concorso in truffa aggravata e calunnia.

I fatti si sono svolti a Monticello Conte Otto. Secondo le ricostruzioni la donna, di 56 anni, sarebbe sbucata fuori all’improvviso dall’angolo di un «caseggiato buio», gettandosi a terra davanti all’auto di una quarantottenne residente nel posto.

Il compagno 63enne della donna avrebbe quindi sostenuto la necessità di un intervento da parte del 118, e i tre sarebbero rimasti ad attendere i soccorsi. L’accusa per la quale i due sono finiti a processo è quella secondo cui avrebbero indotto in errore l’assicurazione della donna e l’inps, procurandosi un «ingiusto profitto» pari a 3.336,53 euro e additando la malcapitata di essere l’autrice delle presunte lesioni.

Grazie a un minuzioso lavoro da parte dei carabinieri, e alle foto scattate dalla vittima nel momento del falso incidente, è stato stabilito che si trattava di una truffa, motivo per cui il Tribunale di Vicenza ha condannato entrambi a due anni e otto mesi, con un risarcimento di 5.000 euro più gli interessi.