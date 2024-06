VENETO – Donna in bici travolta da un furgone: è gravissima, ferito gravemente anche il conducente

Grave incidente lunedì 3 maggio alle ore 13, in viale della Repubblica a Treviso. Una donna di 39 anni (inizialmente le informazioni parlavano di una ragazza) in sella ad una bici è stata travolta da un furgone e versa ora in gravissime condizioni all’ospedale ca’ Foncello di Treviso. In base ad una prima ricostruzione dell’incidente, il conducente del furgone, proveniente da Villorba, avrebbe perso il controllo del mezzo investendo la giovane che aveva appena attraversato la strada. Nell’impatto, molto violento, la donna è stata scaraventata nel vicino fiume. Anche il furgone è finito nel corso d’acqua. Sul posto la Polizia Locale, i vigili del fuoco e il Suem 118. La 39enne è stata portata in ospedale con codice rosso. Grave anche il conducente, un 22enne, rimasto incastrato fra le lamiere e liberato dai pompieri. Disagi al traffico, che è stato bloccato lungo la strada Ovest.