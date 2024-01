VICENZA – 48enne investito da un’auto, è gravissimo

Terribile sinistro nel tardo pomeriggio di ieri. Come riporta Il Giornale di Vicenza, poco dopo le 18 i sanitari del Suem sono intervenuti in soccorso di un pedone 48enne investito da un auto sulla strada Padana, direzione Padova, non distante dal centro commerciale Palladio.

Da quanto ricostruito l’uomo sarebbe stato ricoverato al San Bortolo in codice rosso, e trasportato d’urgenza nel reparto di rianimazione.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Vicenza.