VENETO – Sbaglia manovra con il trattore e finisce nel canale: muore agricoltore

Tragedia sul lavoro venerdì 12 alle 14 circa in via Cavour a Bagnoli di Sopra (Padova). Un agricoltore alla guida di un trattore è morto mentre stava eseguendo dei lavori a bordo strada. La vittima è Augusto Formentin di 66 anni. Per un’errata manovra il messo è finito nel canale di scolo adiacente e l’uomo è rimasto schiacciato. Inutili i soccorsi da parte del Suem 118 che assieme ai vigili del fuoco l’hanno estratto dall’abitacolo, constatandone subito il decesso

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso