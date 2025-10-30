Veneto – 21 tarantole sequestrate. Vengono affidate al Parco Natura Viva

VERONA, 30 ottobre 2025

Ventuno tarantole provenienti da un sequestro dei Carabinieri Forestali sono state affidate in via definitiva al Parco Natura Viva di Bussolengo, dove hanno trovato accoglienza in un ambiente creato su misura per loro.

Gli esemplari appartengono a sette specie diverse, tutte non letali per l’uomo, tra cui la tarantola dalle zampe rosse del Messico, inserita nella Lista Rossa IUCN come specie minacciata di estinzione. Nota per la capacità di “scalciare” peli urticanti dal proprio addome in caso di pericolo, questa tarantola è una delle più iconiche del mondo.

Originari di Messico, Brasile, Centro America e Africa, i ragni hanno trovato posto nella nuova Spider House del parco, dotata di temperatura, umidità e rifugi calibrati sulle esigenze di ciascuna specie.

Lo staff del Parco Natura Viva ha colto l’occasione per lanciare un messaggio educativo: «I ragni non sono animali spaventosi, ma alleati fondamentali dell’ambiente».

Il parco ha ricordato anche che il commercio illegale e la distruzione degli habitat naturali continuano a minacciare la sopravvivenza di molte specie di tarantole. A questi fattori si aggiungono i falsi miti e le paure infondate, che contribuiscono a rendere questi animali vittime di pregiudizi e traffici illeciti.