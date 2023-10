VENETO – 15enne picchiato brutalmente da baby gang: minorenni nei guai

Nuovo episodio di violenza giovanile è avvenuto durante una sagra a Piove di Sacco (Padova). La notizia emerge dopo che la madre della vittima ha reso pubblico l’incidente tramite un post sui social media e ha contemporaneamente denunciato il fatto ai carabinieri. Il quindicenne è stato brutalmente picchiato senza motivo durante la festa del paese. Portato in ospedale è stato giudicato guaribile in 7 giorni. Due giorni dopo gli eventi del 28 ottobre, cioè il 30 ottobre, i carabinieri hanno identificato i colpevoli dell’aggressione. Sono coinvolti in questa vicenda un sedicenne di Brugine, un altro della stessa età proveniente da Codevigo e un quattordicenne di Piove di Sacco. Saranno convocati davanti al tribunale per i Minorenni di Venezia per rispondere delle accuse di rissa, lesioni personali e omissione di soccorso.