VALDAGNO – Precipita dal ponte per fare una foto: donna perde la vita

A Valdagno, sul ponte della Libertà, una donna è caduta dalla balaustra del ponte perdendo la vita. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del corpo con l’autoscala. Il fatto intorno alle 17.15, quando la signora avrebbe perso l’equilibrio mentre cercava di fare una foto, precipitando per circa 10 metri. La caduta non le ha lasciato scampo. Fatale l’impatto con il greto del fiume, rimasto senza acqua. Il medico del Suem ne ha accertato la morte, non sono ancora disponibili le generalità della donna.