Va a cercare funghi, scivola e muore: tragedia nel Vicentino

Attorno alle 14.40 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un cercatore di funghi caduto da una scarpata in prossimità di Contrada Bernardi. V.Z., 81 anni, di Dueville (VI), che stava percorrendo con un amico una strada silvopastorale, era salito lungo un pendio, finché, non si sa se a causa di un malore, era ruzzolato per una quindicina di metri finendo sulla strada. Dato l’allarme, il compagno aveva cercato di rianimarlo, così come il personale sanitario dell’ambulanza subentrato nelle manovre. Purtroppo inutilmente, fino alla constatazione del decesso. Ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata ricomposta, imbarellata e trasportata 700 metri dai soccorritori, per essere affidata al carro funebre in Contrada.