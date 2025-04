USA – In una notte buia anche una lucciola può indicare il cammino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Umberto Baldo

Anche nei momenti più difficili e bui della storia, a volte si intravvedono dei piccoli segnali di luce che fanno sperare che non tutto sia perduto.

Fatte le debite proporzioni, è tale il caso delle elezioni per un seggio vacante alla Corte Suprema del Wisconsin, uno dei classici Stati in bilico, in cui i repubblicani di Trump hanno ampiamente vinto nel novembre scorso.

Martedì scorso a sfidarsi erano Susan Crawford, molto nota per il suo lavoro in materia di diritti dei lavoratori e di accessibilità al voto, e Brad Schimel avvocato antiabortista che sta rappresentando venti Stati degli USA in una causa legale per smantellare l’Affordable Care Act, il sistema di sussidi che permette ai più poveri di poter accedere a cure mediche di base.

Una elezione locale che in un altro contesto avrebbe avuto scarsa importanza si è trasformata nell’arena di scontro tra due titani come Elon Musk e George Soros.

«Questa è una di quelle strane situazioni in cui un’elezione apparentemente piccola potrebbe determinare il destino della civiltà occidentale», aveva affermato Musk (direi esagerando) alla vigilia del voto, e anche il Presidente Trump aveva pubblicato un messaggio di sostegno a Brad Schimel, attaccando la Crawford per l’appoggio di Soros.

Tanto per capire l’entità dei finanziamenti, Elon Musk aveva investito, oltre a tutto il suo peso mediatico anche 40 milioni di dollari nella campagna pro Schimel, a fronte dei due milioni impegnati da Soros.

E per non farsi mancare niente Musk ha condotto una serrata campagna elettorale, e durante uno di questi eventi, in cui ha donato un milione di dollari a due elettori a caso, si era presentato con un vistoso e ridicolo cappello a forma di formaggio (il Wisconsin è noto come lo Stato Usa dei formaggi).

Il valore delle elezioni del giudice del Wisconsin non sta tanto nel risultato, quanto nel messaggio politico inviato dei cittadini al “modello Trump”, ed a Elon Musk che ne incarna la politica; quello che i soldi non sempre bastano per comprare i voti, e che la democrazia non è ancora una merce in vendita.

Come dicevo all’inizio, in una notte buia anche una lucciola può indicare il cammino.