Investito da un’auto, finisce in un canale: muore ciclista

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un ciclista di 54 anni, residente a Jesolo (Venezia), è stato investito e ucciso da un’automobile lungo via Colombo, nei pressi del canale Cavetta, ed è finito in acqua, morendo all’istante. Alla guida della vettura c’era un giovane del posto, che ha immediatamente lanciato l’allarme e chiesto l’aiuto dei passanti per cercare di individuare il disperso nell’acqua. L’incidente stradale si è verificato verso le 22.30 di ieri.

Inutile il seppur tempestivo arrivo in zona del personale sanitario del Suem.

I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno recuperato il corpo dell’uomo senza vita qualche minuto dopo il loro arrivo, su segnalazione di alcuni passanti che lo avevano visto riaffiorare.

Rilievi dei carabinieri con il supporto della polizia locale per la gestione della viabilità. ANSA VENETO