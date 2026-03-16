“Una vita insieme”, Teatro Comunale pieno per la festa delle coppie sposate da 50, 60 e 70 anni





Teatro Comunale gremito, ieri mattina, malgrado il maltempo, per la seconda edizione di “Una vita insieme”, l’evento dedicato dall’amministrazione alle coppie vicentine sposate da 50, 60 e 70 anni. Quest’anno i festeggiamenti hanno riguardato i matrimoni celebrati nel 1955, 1965 e 1975.All’evento sono state invitate 451 coppie di cui 315 hanno festeggiato i 50 anni, 134 i 60 anni e due i 70 anni di vita insieme. Posti quasi esauriti nella sala grande del Teatro Comunale a cui hanno avuto accesso anche numerosi familiari dei festeggiati.«Ieri – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – abbiamo dato il via alla Ultrabericus, una corsa di grande resistenza che si snoda per 60 km sui Colli Berici. Ma anche oggi celebriamo una grande gara di resistenza, intesa come capacità di costruire, di stare insieme, attraversando tutti i momenti della vita, dai più gioiosi ai più difficili. Questa cerimonia, proposta per la prima volta l’anno scorso, ma che vogliamo diventi una tradizione, nasce proprio dalla considerazione che una città è fatta di tutte le storie e le persone che l’hanno costruita insieme. Voi vi siete sposati in un periodo in cui era tutto un po’ più lento e forse anche più autentico. Oggi vogliamo riprendere quel percorso, tornare a quelle radici che fanno parte non solo della vostra vita, ma anche della storia di tutta la nostra comunità».Dopo i saluti del sindaco, la conduttrice Sara Pinna ha introdotto le gag sul matrimonio e sulla città dell’Anonima Magnagati e l’interessante excursus proposto dal giornalista Antonio Di Lorenzo, con foto e racconti sui principali eventi cittadini degli anni 1955, 1965 e 1975.Molto applaudito l’intervento di Giorgio Sala, sindaco di Vicenza dal 1962 al 1975, presente con la moglie Ornella, sposata nel 1962.«Quando vi guardo – ha detto Giorgio Sala al pubblico – mi sento di dirvi bravi perché avete resistito nel matrimonio. Siete fantastici, resistenti. Il matrimonio è una cosa molto impegnativa, figuriamoci se dura per 50, 60, 70 anni. Servono davvero forza, coraggio, pazienza». E dopo aver testimoniato la complessità, ma anche la sacralità, di una vita vissuta insieme, ha concluso: «Qui oggi centinaia di cuori stanno battendo insieme e insieme fanno il grande cuore della nostra città».

Al termine della cerimonia, nel foyer del teatro il circolo fotografico Il Punto Focale ha allestito un set dove le coppie, che hanno ricevuto anche una pergamena, hanno potuto fare una foto ricordo dell’evento.La cerimonia, integralmente trasmesso in differita alle 16:20 da TVA, è stata organizzata dal Comune di Vicenza con la collaborazione di TVA, Fondazione Teatro Comunale, Loison Pasticceri dal 1938, Fotoclub il Punto Focale, Garden Vicenza Verde, Buonappetito srls, Istituto Almerico Da Schio e Vitevis Cantine.