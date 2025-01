Una serata dedicata agli animali selvatici a Monte di Malo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Mercoledì 22 gennaio 2025 alle 20.30 al piano terra delle scuole medie Manzoni di Monte di Malo è in programma: Animali Selvatici, una serata per approfondire il tema della gestione faunistica negli ambienti selvatici e negli spazi aperti, esplorando le problematiche connesse. L’iniziativa è un altro degli appuntamenti pubblici della rassegna all’interno del progetto SPAZI APERTI iniziata nel 2023, promossa dall’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti a cura di LANDES srl e che prevede una ventina di date fino a luglio 2025.

La serata sarà condotta da Giorgio Battilana, dottore forestale.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del 22/01/2025 ai seguenti recapiti: Marta Ciesa 0445 1520681 – eventi@landes-group.it

Finanziato con il bando Habitat da Cariverona, SPAZI APERTI è un ventaglio di azioni che l’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti sta mettendo in campo per la tutela della biodiversità e il mantenimento di ecosistemi a elevato grado di naturalità-. Un progetto da 550 mila euro di cui 380 mila finanziati da Cariverona e il resto dai comuni dell’Unione, che tra gli altri numerosi interventi prevede anche questi appuntamenti per i cittadini.

Assieme all’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti, sono numerosi i partner del progetto Spazi Aperti: l’Università degli Studi di Padova dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente (dafnae); Socche alla croce – societa’ cooperativa sociale; Associazione Agritour; Pasubagria; Associazione Provinciale allevatori Vicenza;Coldiretti Vicenza.

La parte di diffusione delle informazioni e di sensibilizzazione alla cittadinanza, sarà svolta a cura di Landes Group, Asd Le Guide, Cooperativa Ecotopia.

—