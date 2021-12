Un 2021 con Tviweb e un altro punto di vista: Buon 2022!

Inevitabilmente ogni fine d’anno rappresenta il momento di tirare le somme sui mesi passati, su ciò che è stato raggiunto, e ciò che invece è rimasto in sospeso.

A maggior ragione si tratta di un momento importante per un network come Tviweb, e la domanda che ci viene spontaneo porci è: Siamo riusciti anche nel 2021 a svolgere il nostro lavoro rispettando la nostra mission, che in estrema sintesi è quella di fornirvi “un altro punto di vista” nell’informazione?

Francamente non lo so, ma so che ci siamo impegnati al massimo per raggiungere questo obiettivo, ed i numeri in costante crescita sembrano darci ragione.

Questa in fondo è l’unica cosa che conta veramente, perchè il vero patrimonio di un network come Tviweb siete voi, voi che ci leggete ogni giorno, voi che interloquite con noi, e anche voi che ci criticate, perchè la critica è la molla che ci spinge a migliorare il nostro lavoro.

Viviamo una fase storica affascinante e contemporaneamente drammatica per il nostro sistema dell’informazione, alle prese con cambiamenti epocali.

Da qui diventa sempre più pressante l’esigenza di garantire ai cittadini un’informazione completa e corretta, priva di condizionamenti, tanto più in un Paese come l’Italia, da sempre teatro di insopportabili conflitti di interesse.

Questo ci porta inevitabilmente al tema della qualità del giornalismo, che secondo noi deve essere basato sull’obiettività, che è sì un concetto controverso, ma che resta l’unica strada per evitare che il sistema dell’informazione si trasformi in uno strumento di manipolazione delle coscienze.

Ciò non vuol dire però fornire un’informazione asettica, un elenco di notizie come si trattasse di un bollettino!

E’ per questo che, oltre alle notizie Tviweb, vi propone anche editoriali, magari fuori dal coro, ma utili per approfondire tematiche importanti, e soprattutto per darvi l’opportunità di “maturare le vostre opinioni, i vostri convincimenti”.

Credetemi, non è facile ricercare sempre l’obiettività, la correttezza, la completezza dell’informazione, il pluralismo, la verità dei fatti!

Ma noi siamo nati proprio avendo ben presente che questa è la sfida che dobbiamo affrontare ogni giorno, e su questo impegno siate certi che non faremo passi indietro.

Quindi amici, se anche voi apprezzate il nostro “altro punto di vista”, continuate a seguirci, a sostenerci.

Noi saremo sempre qui ogni giorno, ad informarvi, a confrontarci, a dialogare con voi, cercando sempre di migliorarci magari ampliando la nostra base redazionale, postando sempre nuovi video e quant’altro possa servire a rendere Tviweb sempre più inclusiva.

Buon anno nuovo!