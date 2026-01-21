CRONACAVICENZA e PROVINCIA
21 Gennaio 2026 - 18.07

ULSS 8 Berica lancia l’allarme: SMS truffa in Veneto invita a numeri a pagamento, non rispondere al falso CUP!

Si ripetono le segnalazioni di sms che invitano i cittadini a chiamare numeri a pagamento
con il pretesto di false comunicazioni da parte del CUP

A seguito di alcune recenti segnalazioni, l’ULSS 8 Berica rinnova l’invito a porre estrema attenzione a eventuali SMS che invitano a chiamare numeri sconosciuti per “importanti comunicazioni che la riguardano”. Si tratta infatti di una truffa già segnalata in tutta Italia, che utilizza numeri a pagamento con lo scopo quello di carpire denaro agli utenti.

Il messaggio, di per sé generico, è studiato per far sì che il ricevente, qualsiasi sia il suo comune o anche regione di residenza, lo associ ad eventuali prenotazioni eseguite tramite la propria Azienda socio-sanitaria di riferimento.

L’ULSS 8 Berica invita gli utenti che dovessero ricevere tale SMS a non rispondere né a chiamare il numero in oggetto e in generale a diffidare da inviti simili che utilizzino numeri con prefissi sospetti (come 893 o 895).

Si ricorda che l’Azienda socio-sanitaria invia esclusivamente messaggi di promemoria degli appuntamenti con giorno e ora della prenotazione e reminder dei pagamenti per prestazioni fruite non ancora effettuati, ma in nessun caso il CUP chiede di richiamare per eventuali comunicazioni: sono sempre gli operatori del CUP a contattare gli utenti in caso di necessità.

