Ulss 8 – 6.000 posti disponibili per la terza dose agli over 80

Complessivamente sono circa 6.000 i posti in agenda già resi disponibili

Dalle 12.00 di oggi gli anziani over 80 residenti nel territorio dell’ULSS 8 Berica possono prenotarsi per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Questa terza dose, definita “booster” nella circolare ministeriale, è finalizzata a mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitari.

Proprio seguendo questa logica, la sua somministrazione è riservata a quegli utenti over 80 che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino da almeno 6 mesi.

Va precisato inoltre che, indipendentemente dal tipo utilizzato per il ciclo primario, per la terza dose sarà utilizzato un vaccino di tipo m-RNA (Pfizer o Moderna).

La prenotazione va fatta come sempre online, tramite il portale regionale accessibile anche dal sito dell’ULSS 8 Berica. Il sistema automaticamente abilita alla prenotazione solo gli utenti over 80 che hanno assunto la seconda dose da almeno sei mesi, mentre chi dovesse avere completato tardivamente il ciclo di vaccinazione sarà abilitato alla scadenza delle 24 settimane.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 8 Berica ha calcolato che, su 35.131 residenti, sono circa 15.000 gli anziani che possono già accedere alla terza dose, e ulteriori 10.000 saranno abilitati sul portale nel corso del mese di ottobre, quando avranno raggiunto l’intervallo dei 6 medi dalla dose precedente.

In questa prima fase sono circa 6.000 i posti già creati in agenda fino al 31 dicembre per la somministrazione delle terze dosi, distribuiti nei Centri di Vaccinazione per la Popolazione di Torri di Quartesolo, Montecchio Maggiore, Valdagno e Noventa Vicentina, con le prime disponibilità per la giornata di lunedì 4 ottobre.