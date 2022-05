Ulss 7 – Revocata esenzione ticket a 3.500 cittadini su indicazione Ministero Economia e Finanze: partite le lettere

Come ogni anno, l’ULSS 7 Pedemontana ha ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco degli utenti che risultano non avere più diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (la cosiddetta “esenzione ticket”) per condizione economica. Si tratta di circa 3.500 utenti (per la precisione 3.481), ai quali l’ULSS 7 Pedemontana ha già spedito l’apposita lettera di comunicazione, contenente l’avviso della revoca dell’esenzione, l’invito a non usufruire di tale esenzione e le indicazioni per presentare l’eventuale autocertificazione per i casi in cui il cittadino ritenga di aver comunque diritto all’esenzione.

A questo scopo è possibile rivolgersi ad una delle 8 sedi distrettuali presenti nel territorio negli orari di apertura indicati nel sito aziendale, o in alternativa compilare l’autocertificazione scaricabile dal sito aziendale ULSS 7 Pedemontana; infine è possibile scaricare il certificato di esenzione utilizzando la funzione on-line di autocertificazione direttamente dal portale della Regione Veneto.

Va ricordato che l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria è regolata dalla normativa nazionale e può essere concessa, oltre che per condizione economica, anche per patologia. Complessivamente gli aventi diritto all’esenzione, nel territorio dell’ULSS 7 Pedemontana, sono 41.732, di cui 29.844per condizione economica.