Ulss 8, da domani attivo il nuovo numero 116117 per la Guardia Medica e la continuità assistenziale

Attivo da martedì 24 febbraio il nuovo numero 116117: nuovo recapito per la continuità assistenziale e accesso più facile ai servizi socio-sanitari

Da martedì 24 febbraio, dalle ore 20.00, per tutti i residenti nel territorio dell’ULSS 8 Berica sarà operativo il nuovo numero 116117, nell’ambito del progetto sviluppato dalla Regione del Veneto.

Le chiamate saranno gestite dalla nuova Centrale Operativa situata al San Bortolo 2, garantendo un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nuovo numero permetterà di contattare il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) e di avere un accesso più semplice e immediato ai servizi socio-sanitari.

Il numero 116117, risultato di un progetto regionale destinato a coprire tutto il Veneto entro la fine di giugno, offrirà risposte rapide alle richieste di salute non urgenti (per le emergenze rimane attivo il 118). Attraverso il servizio, i cittadini potranno richiedere consigli sanitari non urgenti o ricevere supporto per varie necessità assistenziali: dalla non autosufficienza ai servizi per la disabilità, dalla salute mentale ai consultori familiari, fino ai servizi per l’età evolutiva.

Una delle principali innovazioni riguarda le modalità di presa in carico delle richieste: l’operatore del 116117 ascolterà le esigenze del cittadino e lo metterà in contatto con il servizio territoriale più adeguato. La richiesta verrà processata dalla centrale e trasferita al servizio competente, che ricontatterà il cittadino entro pochi giorni fissando direttamente un appuntamento.

Sul fronte organizzativo, una delle due centrali che gestiranno le chiamate per l’intero territorio regionale avrà sede a Vicenza ed è coordinata dall’ULSS 8 Berica. Situata in un’area del San Bortolo 2, la centrale conta su 30 operatori assunti e formati dall’Azienda socio-sanitaria vicentina nelle ultime settimane.

«La prima informazione da sapere per i cittadini – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Patrizia Simionato – è che da domani sera il nuovo numero da chiamare per l’accesso al servizio di Continuità Assistenziale sarà il 116117, anche per le richieste sociosanitarie non urgenti. L’Azienda ha inoltre messo in campo un forte impegno organizzativo per l’attivazione e gestione di una delle due centrali operative regionali: il team del San Bortolo risponderà nei prossimi mesi non solo alle chiamate dei nostri utenti, ma anche a quelle delle province di Verona e Padova».

Si ricorda che il numero 116117 si affianca ma non sostituisce il 118, numero di riferimento per le emergenze, né il CUP (800 403960 per il Distretto Est e 800 212525 per il Distretto Ovest) per le prenotazioni di visite ed esami specialistici.