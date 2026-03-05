Ucciso in casa il patron di TelePordenone

Omicidio a Pordenone: Mario Ruoso, 87 anni, proprietario di Garage Venezia e patron di TelePordenone, è stato ucciso con un colpo alla testa in casa e trovato in una pozza di sangue. “Il delitto è un giallo al momento”: lo ha detto ai giornalisti il Procuratore Capo di Pordenone Pietro Montrone uscendo dall’attico al settimo piano di Ruoso, circondato da giornalisti e telecamere. È quanto emerso dal sopralluogo delle forze dell’ordine, della scientifica di Padova e dal medico legale che ha effettuato l’ispezione del cadavere. Ruoso era anche Cavaliere del lavoro, possedeva uno dei più longevi saloni per la vendita di automobili del Friuli Venezia Giulia ed era collezionista di auto d’epoca.