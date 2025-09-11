Ucciso da auto pirata, il funerale lunedì

Si svolgeranno lunedì prossimo 15 settembre, con inizio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Conco, i funerali di Stefano Angonese, il 13enne investito e ucciso nella serata di domenica a Lusiana Conco, sulla provinciale “Fratellanza”, da un’auto pirata il cui conducente è stato poi rintracciato dai carabinieri. Questa mattina all’ospedale San Bortolo di Vicenza si è tenuta l’autopsia dalla quale è emerso che il ragazzo ha subito lo sfondamento della scatola cranica. E’ stato quindi concesso il nulla osta per la sepoltura. Nel giorno delle esequie il sindaco del comune altopianese, Antonella Corradin, proclamerà il lutto cittadino. Nella stessa chiesa di Conco domenica 14, alle ore 20, verrà celebrato il rosario. ANSA VENETO