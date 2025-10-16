Ubriaco e armato in giro per Bassano: denunciato marocchino

Nella serata di martedì 14 ottobre, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa hanno denunciato un uomo di 35 anni, di nazionalità marocchina, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e lo hanno sanzionato per ubriachezza manifesta.

Durante un servizio di controllo del territorio in viale XI Febbraio, i poliziotti hanno notato tre individui provenire a piedi da via Cereria. Uno di loro, già noto alle forze dell’ordine per episodi di danneggiamento aggravato avvenuti lo scorso settembre, appariva in evidente stato di ebbrezza e mostrava un atteggiamento insofferente nei confronti degli agenti.

Sottoposto a perquisizione, all’interno dello zaino che portava con sé sono stati trovati un coltello a serramanico lungo 15 centimetri e tre lame di taglierino. Gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condotto in Commissariato per gli atti di rito, l’uomo ha continuato a tenere un comportamento ostile e provocatorio, con atteggiamenti minacciosi nei confronti degli operatori di polizia. Al termine delle formalità, è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’articolo 4 della legge 110 del 1975, e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.