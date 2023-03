Ubriaco con taglierino in mano gira per le strade del paese: denunciato

I Carabinieri del Comando Compagnia di Valdagno ieri sera hanno denunciato un cittadino indiano classe di 31 anni per ubriachezza molesta e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I fatti

Attorno alle ore 20 di ieri giungevano presso la Centrale operativa segnalazioni da

parte della popolazione di Cornedo in cui si indicava che un soggetto in evidente stato di ebbrezza

alcolica stava percorrendo Via Pasubio con in mano un taglierino che brandiva e mostrava in modo

vistoso ed allarmante.

Le operazioni

Venivano così inviate due pattuglie, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di

Valdagno e della Stazione di Recoaro Terme, che giunte sul posto individuavano l’uomo intento

a percorrere Via Pasubio di Cornedo Vicentino. Nel corso della perquisizione l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche, veniva trovato in possesso di due cutter che venivano immediatamente posti sotto sequestro.