ALTO VICENTINOCRONACA
17 Marzo 2026 - 9.11

Ubriaco al volante finisce fuori strada e danneggia la segnaletica

REDAZIONE
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Nel pomeriggio di domenica un equipaggio della Polizia Locale “Alto Vicentino” è intervenuta a Schio dove all’intersezione rotatoria tra la S.P. 122 e viale dell’Industria, poco dopo le 16, era segnalata un’auto incidentata con vicino un uomo in stato confusionale.

Subito sul posto gli Agenti individuavano come l’alterazione del quarantenne era dovuta ad ebrezza alcoolica, misurata in oltre 6 volte i limiti di legge. Nell’urto, oltre al veicolo, riportavano danni segnaletica e manufatti di pertinenza della strada.

Il conducente aveva a suo carico precedenti specifici in relazione all’abuso di sostanze alcoliche durante la guida e incidenti stradali nonchè circolava con patente scaduta. A carico dell’uomo ora quindi sono in corso d’istruttoria i vari procedimenti.

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